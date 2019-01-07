حقيقة الاعتداء على مواطن وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

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أعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء ما رصدته المتابعة لتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحد المواطنين يدعى محمد ر.م، يتضرر خلاله من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو شكواه بشأن تعرضه وأبنائه للاعتداء من قبل أحد الأشخاص يدعى عبدالله ح.ن صاحب شركة نقل.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 1 يناير تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا من / محمد.ر.م "الشاكى صاحب شركة نقل" ضد المشكو فى حقه المدعو محمد ر.م، لقيامه إكراهه على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات سابقة بينهم على شراكة إحدى شركات النقل، حيث تحرر المحضر رقم 65 /2018 جنح قسم شرطة العطارين.

وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة العطارين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


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