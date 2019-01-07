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شاهد.. جنات تكشف عن حملها للمرة الأولى

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جنات
جنات

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نشرت المطربة المغربية جنات صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام"، وظهرت عليها علامات الحمل واضحة.

وكشفت المطربة المغربية عن حملها للمرة الأولى، وشكرت كل من قدم لها التهنئة بهذه المناسبة، وعلقت قائلة:" شكرًا لكل اللي هنئوني انا وزوجي وادعولي".

وكانت جنات أحيت حفلًا غنائيًا بالقلعة في رأس السنة وسط حضور جماهيري كبير، وظهرت عليها علامات الحمل واضحة للمرة الأولى على الرغم من محاولة إخفائها بارتداء فستان أسود أثناء إحيائها للحفل.

واحتفلت جنات بزفافها منذ عدة أشهر بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن وأحيا حفل الزفاف المطرب محمد حماقي، وكانت المطربة المغربية طرحت منذ فترة قصيرة أغنيتها السينجل "أنت الإحساس" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رفاعي وتوزيع أسامة سامي.

وتعكف جنات حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن تتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين.



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