» مصرع وإصابة 14 شخصا أعلى كوبري ناهيا

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حادث

الاجهزة الامنية

الجيزة

مصرع 5 أشخاص

إصابة 9

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون إثر تصادم سيارة ميكروباص أجرة وسيارة ملاكي أعلى كوبري ناهيا التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وسيارة ملاكي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف .

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص أجرة كانت تنقل ركابا، مما أدى إلى اصطدام السيارة الملاكي بالميكروباص أثناء تحميل الركاب، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عن ذلك وفاة 5 أشخاص من بينهم 3 كانوا يقفون على الطريق، وأصيب 9 من ركاب السيارة الميكروباص.

تم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين الى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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