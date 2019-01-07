"منجل" ينهي حياة فلاح

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الاجهزة الامنية

البحيرة

مشاجرة

مصرع فلاح

لقى فلاح مصرعه إثر إصابته بعدة طعنات بمنجل وإصابة آخر بحروق نتيجة إلقاء ماء نار عليه في مشاجرة بين طرفين بقرية امليط بدائرة مركز إيتاى البارود وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام والمصاب لذات المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول  فريد أحمد زكي العمري 36 سنة جثة هامدة اثر طعنه بمنجل و محمد ابراهيم صالح مصاب بحروق بسبب القاء ماء نار عليه وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين طرفين بقرية امليط بدائرة المركز قام على أثرها الثانى بطعن الأول بمنجل مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته .

وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى ايتاي البارود العام والمصاب لذات المستشفى تحت تصرف النيابة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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