البشير يواجه الاحتجاجات بـ"المسيرات المضادة"

07 يناير 2019 - 09:07 م

تتجه حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، إلى الحشد لمسيرات مؤيده لسياسته، لمواجهة الاحتجاجات المشتعلة في بلاده منذ 19 ديسمبر الماضي.

وأعلن القيادي بحزب المؤتمر الوطني، الفاتح عز الدين، إن مسيرة "سلام السودان" المؤيدة للرئيس البشير، ستقام بالساحة الخضراء جنوبي الخرطوم.

وأكد عز الدين، بحسب وكالة "فرانس برس"، اكتمال كافة الترتيبات للمسيرة المقررة يوم الأربعاء، والتي سيخاطبها الرئيس عمر البشير.

وكانت اللجنة المنظمة قد حولت موقع إقامة المسيرة من الساحة الخضراء إلى "ساحة الشهداء" بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم، قبل أن تتراجع للمرة الثانية وتؤكد إقامته في الساحة الخضراء.

ويشهد السودان تحركات احتجاجية منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز، لكنها سرعان ما تحولت الى احتجاجات تطالب بإسقاط النظام.

ونظم المئات من مناصري الحزب الحاكم تجمعا في مدينة كسلا تأييدًا للرئيس البشير، حاملين لافتات مكتوب عليها "تقعد بس"، ردًا على شعارات المحتجين المطالبين بإسقاط النظام "تسقط بس".