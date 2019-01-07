» الأمن يكشف هوية قاتل "حارس عقار العجوزة"

07 يناير 2019 - 09:27 م

أعلن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن تمكنه من تحديد هوية المتهم بقتل حارس عقار بمنطقة العجوزة، وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ بالعثور على جثة للمجني عليه، مقتولا داخل غرفته في عقار تحت الإنشاء بمنطقة العجوزة.

انتقلت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة.

وأجرت القوات معاينة لمسرح الجريمة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وبدأ فريق المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، فحص عدد من المشتبه فيهم والكاميرات القريبة من مقر الجريمة، للوقوف على ملابسات الحادث.