  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:49 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البنزين

سر إعادة تسعير بنزين 95

أرشيفية

في «اليوبيل الذهبي».. موسم مختلف لمعرض الكتاب

عمر البشير

البشير يواجه الاحتجاجات بـ"المسيرات المضادة"

البرلمان العراقي

الحكومة العراقية تتورط في زيارة سرية لإسرائيل

ننشر أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

تعرف على سر زيادة أسعار الحديد والأسمنت

المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة: 3 معايير لإنشاء المشروعات الجديدة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

9 قرارات عاجلة لأمير قطر

الشهيد مصطفى عبيد

وفاة الرائد هيثم عهدي حزنًا على صديقه الشهيد "عبيد"

سر إعادة تسعير بنزين 95

آخر الأخبار

البنزين
البنزين

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

سر إعادة تسعير بنزين 95

#

بعد تسعير بنزين 95.. «البترول» تكشف مصير 92 و80

#

«البترول» تطرح بنزين «95 المخصوص» فى ديسمبر

#

"البترول" تكشف معلومة هامة بشأن أسعار البنزين

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ربط سعر بيع "بنزين أوكتين 95" بالسوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي.

وشكل "مدبولي"، لجنة فنية تحت اسم "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيلها، وهي اللجنة التي تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والذين سيتم ترشيحهم من الدكتور محمد معيط وزير "المالية"، والمهندس طارق الملا، وزير "البترول".

وأناط رئيس الوزراء بـ"اللجنة"، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

وتختص "اللجنة الفنية" أيضاً بحسب قرار رئيس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات، والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات قد تظهر عند التطبيق الفعلي.

واشتمل قرار تشكيل "اللجنة" على عرضها توصياتها، ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على: "تُطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر عام 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً، بحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو السابق ذكره في بند القرار سابقاً، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً وانخفاضاً عن 10% من سعر البيع السائد حالياً".

من جانبها، قالت الدكتورة كريمة كُريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن ربط سعر بنزين 95 بالسوق العالمية تأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وتوجيه الدعم في مناطق أخرى أكثر احتياجا للمواطنين.

وأشارت "كريم" لـ"المصريون" إلى أنه يجب على الدولة إعطاء قروض ميسرة لأصحاب عربات نقل الركاب والبضائع لتحويل سياراتهم لتعمل بالغاز الطبيعي مع فرض قيود صارمة عليهم بعدم رفع أسعار نقل الركاب.

وأكدت "كريم" أن الدولة جادة في ضبط سوق البنزين في مصر وإحكام الرقابة على تجار السوق السوداء حتى لا يستغلون المواطنين في الشارع المصري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمن يكشف هوية قاتل "حارس عقار العجوزة"
» غدًا.. "كاف" يعلن جائزة أفضل لاعب أفريقي
» مصرع وإصابة 14 شخصا أعلى كوبري ناهيا
» خالد الجندي: لولا المسجد لضاعت كنيسة مدينة نصر
» "ترامب" يكشف خطة الانسحاب من سوريا
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» استقالة مدير البنك الدولي «جيم يونج كيم» من منصبه
» الشحات عن تفضيله الأهلي: الأموال ليست كل شيء
» تعيين الشاب منقذ طفلة الإسماعيلية من الخطف بهيئة قناة السويس
» تدخل لفض مشاجرة بين أبنائه فسقط قتيلا
» السودان.. الحزب الحاكم يقرّ ويطلب "فرصة" للشباب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء