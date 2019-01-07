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الحكومة الإيطالية تدعم السترات الصفراء في فرنسا

عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا

المصريون ووكالات

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أعرب مسؤولان بالحكومة الإيطالية، الإثنين، عن دعمهما لحركة "السترات الصفراء" في فرنسا.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء، زعيم حركة الخمس نجوم "لويجي دي مايو"، ووزير الداخلية زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف "ماتيو سالفيني".
وقال "دي مايو" في تدوينة له على موقع حركة الخمس نجوم، مخاطبا حركة السترات الصفراء، إن العالم يشهد ولادة أوروبا جديدة.
وأضاف أن "السترات الصفراء وحركتها تمثل أوروبا الديمقراطية".
وشبّه "دي مايو" الحكومة الفرنسية الحالية، بالحكومة الإيطالية السابقة، قائلا: "هؤلاء يمارسون سياسات تستبعد اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالشعب، وتصم آذانها عن مطالب المواطنين".
وأعرب "دي مايو" عن استعداد حركة الخمس نجوم لتقديم كافة الوسائل الديمقراطية لحركة السترات الصفراء.
من جانبه، قال وزير الداخلية "ماتيو سالفيني"، في بيان له، "أؤيد تظاهرات المواطنين ضد رئيس يحكم البلاد رغما عن شعبه".
غير أن سالفيني استدرك قائلا: "لكنني أدين بشدة كل أنواع العنف التي لا تخدم أي شيء بشكل كامل ودائم".
ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تستمر في فرنسا احتجاجات تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.
وتتنامى مشاعر الغضب بين العمال والطبقة المتوسطة من انخفاض الدخول واعتقادهم بأن ماكرون لا يلتفت لاحتياجات المواطنين بينما يسعى لإصلاحات يرون أنها تصب في مصلحة الفئات الأكثر ثراء.

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