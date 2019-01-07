برلمانيون عراقيون يتبرأون من مزاعم زيارتهم لإسرائيل

07 يناير 2019 - 10:52 م

نفى برلمانيون عراقيون، الإثنين، ادعاءات إسرائيلية بأنهم زاروا تل أبيب العام الماضي.



وزعمت الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد، أنّ "3 وفود من العراق، ضمت 15 شخصا، زارت إسرائيل خلال العام الأخير".



فيما ادعى المحلل والأكاديمي الإسرائيلي، إيدي كوهين، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم، أن "الوفود العراقية الثلاثة ضمت النواب في الدورة النيابية الحالية أحمد الجبوري وعبد الرحيم الشمري وعالية نصيف وخالد المفرجي، إضافة إلى النائبين السابقين عبد الرحمن اللويزي وأحمد الجربا".



وتعقيبا على ذلك، قال تحالف "القرار العراقي" (سُني)، في بيان له، إنه "ردا على تصريحات الصهيوني إيدي كوهين الذي ذكر فيها أن مجموعة من النواب أو من يمثلهم زاروا إسرائيل، ومن بين من أشار إليهم النائب خالد المفرجي رئيس كتلة تحالف القرار العراقي في مجلس النواب، يؤكد تحالف القرار العراقي أن هذا النعيق الصهيوني ليس إلا كذبة لن تنال من الموقف الوطني والقومي المشرف لخالد المفرجي، فهو ابن بار لأمته وجراح فلسطين ماثلة في قلبه قبل عينيه".



وأضاف: "ما هذه الفرية المكشوفة الهدف سوى محاولة رخيصة للنيل من جهد المفرجي وفعله الوطني والقومي، وهي لن تزيده إلا إصرارا على موقفه المبدئي من قضية فلسطين وحقوق شعبها المغتصبة".



من جهته، نفى النائب السابق عن محافظة نينوى (شمال)، أحمد الجربا، زيارته برفقة شخصيات عراقية إسرائيل.



وقال الجربا، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "الموقع الذي نشر عن وجود اسمي ضمن الوفد الذي زار اسرائيل، إذا كان رسميا فان القضية أشبه بالنكتة، أما اذا كان الموقع مزورا والحساب وهمي فإنها قد تكون ممارسة تسقيطية".



أيضا، نفى ائتلاف "دولة القانون" زيارة النائبة عالية نصيف، العضوة به، لإسرائيل.



وقال الائتلاف، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الثوابت الوطنية والدينية والأخلاقية للنائبة نصيف معروفة للجميع، وبالتأكيد لم ولن تفكر يوما بزيارة العدو الصهيوني المجرم".



وتابع أن "النائبة نصيف انطلاقا من ثوابتها الوطنية والدينية والأخلاقية وحتى القانونية باعتبارها محامية وحقوقية، ترفض مجرد التفكير يوما بزيارة الكيان الصهيوني المجرم المنبوذ عالمياً والملطخة أيديه بدماء الأبرياء".



ولم يصدر تعليق حتى الآن من النائبين الحاليين بالبرلمان العراقي أحمد الجبوري وعبد الرحيم الشمري والنائب السابق عبد الرحمن اللويزي بشأن الادعاءات الإسرائيلية بزيارة تل أبيب.



وفي وقت سابق اليوم، طالب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، بالتحقيق في مزاعم زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى إسرائيل في 2018.



وقال الكعبي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها".



ولا يقيم العراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعترف بها.

