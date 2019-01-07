الأردن: اقتحامات إسرائيل للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

07 يناير 2019 - 10:53 م

أدان الأردن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى، والتي كان آخرها اقتحامه، صباح الاثنين، من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي.



وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية ماجد القطارنة، في بيان، على أن مثل هذه التصرفات تعتبر استفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، مثلما تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي.



وطالب القطارنة بوقف هذه الاستفزازات فوراً، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى.



وصباح الاثنين، اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، باحات الأقصى برفقة عشرات المستوطنين، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

