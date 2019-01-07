» ترامب:هذا هو العدو الفعلي للشعب الأمريكي

07 يناير 2019 - 10:57 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة في بلدنا هي حزب المعارضة الحقيقي وهي العدو الفعلي للشعب، علينا أن نعيد المصداقية للصحافة والتقارير الإخبارية مرة أخرى».



وأضاف في حشابه على «تويتر»، الاثنين، أن «نيويورك تايمز الفاشلة كتبت عمدا قصة غير دقيقة للغاية بشأن نواياي في سوريا، ليس مختلفا عن تصريحاتي الأصلية، سنغادر سوريا بوتيرة مناسبة بينما في نفس الوقت نواصل محاربة داعش وفعل كل شيء حكيم وضروري آخر».



وكانت «نيويورك تايمز» نشرت، الأسبوع الماضي، تقريرا نقلت فيه عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن ترامب منح الجيش الأمريكي 4 أشهر لتنفيذ قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.