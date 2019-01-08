خبير مائي يكشف سيناريوهات استكمال بناء سد النهضة

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن أن سد النهضة الإثيوبي تم البدء في بنائه في 2 إبريل 2011، وكان مقرر الانتهاء منه في عام 2017.



وأوضح "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عادة السدود النهرية الضخمة مثل السد العالي، أو سد النيجر، أو سد النهضة الإثيوبي تستغرق 10 سنوات، لكن تم إدخال الأمور الفنية في السياسية لسرعة الإنتهاء من السد في 6 سنوات، قبل أن تستفيق مصر ويتم فرض سياسة الأمر الواقع، وهذا أدى لوجود أخطاء في البناء، وتم إعلان تأجيل الإنتهاء من المرحلة الأولى من السد خلال 2018، ثم أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي بيان أوضح خلاله أن المرحلة الأولى من سد النهضة الإثيوبي تنتهي في 2020، بينما يكتمل السد نهائيًا في 2022.

