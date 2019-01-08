خبير مائي يكشف سيناريوهات استكمال بناء سد النهضة

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن أن سد النهضة الإثيوبي تم البدء في بنائه في 2 إبريل 2011، وكان مقرر الانتهاء منه في عام 2017.
وأوضح "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عادة السدود النهرية الضخمة مثل السد العالي، أو سد النيجر، أو سد النهضة الإثيوبي تستغرق 10 سنوات، لكن تم إدخال الأمور الفنية في السياسية لسرعة الإنتهاء من السد في 6 سنوات، قبل أن تستفيق مصر ويتم فرض سياسة الأمر الواقع، وهذا أدى لوجود أخطاء في البناء، وتم إعلان تأجيل الإنتهاء من المرحلة الأولى من السد خلال 2018، ثم أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي بيان أوضح خلاله أن المرحلة الأولى من سد النهضة الإثيوبي تنتهي في 2020، بينما يكتمل السد نهائيًا في 2022.
وأضاف خبير الموارد المائية أن الانتهاء من سد النهضة في 2022 لايعني بداية عمل السد بأقصى سعة له، لكن هذا يستلزم أولًا أن تمتلئ البحيرة بالسعة الإجمالية نحو 74.5 مليار متر مكعب، وطلبت إثيوبيا أن يتم ملئ البحيرة خلال 3 سنوات، بينما طلبت مصر أن يتم ملئها خلال 7 سنوات، ولم يتم التوافق حوله، فتم التأجيل لـ 4 سنوات أخرى، وهو مجال جيد لمصر حتى تتفق على سنوات الملئ بما لايؤثر على حصة مصر والسودان من مياه النيل.