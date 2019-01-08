» تعليق "أديب" على وفاة صديق الشهيد مصطفى عبيد

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عمرو أديب

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عمرو أديب
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علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة الرائد هيثم عهدي صديق الشهيد مصطفى عبيد شهيد تفجير كنيسة العذراء بمدينة نصر حزنا عليه، قائلا: "قصة شهامة، وبطولة، ونخوة".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين،: "في حاجات إحنا منفهمهاش.. دول مخلوقين من نور ورايحين للنور"، متابعا: "دي قصص أكبر مننا ومن تفاهتنا".


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