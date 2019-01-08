» "الشحات" يكشف كواليس جديدة عن انتقاله للأهلي

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الرياضة

حسين الشحات
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أكد حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي القادم من صفوف العين الإماراتي، أنه بدأ التواصل مع إدارة الأهلي بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات.
وأضاف في تصريحات لفضائية «الأهلي»، مساء الاثنين: «مفيش حاجة تغلى على نادي الأهلي، ولما كابتن محمد أبوتريكة يتكلم عني دي حاجة كبيرة وكويسة جدًا، وبتديني دافع كبير».
وأشاد اللاعب بجلسته مع المدير الفني للنادي، مارتين لاسارتي، معقبًا: «تمنى لي التوفيق وأن أكون إضافة للأهلي وأن أساهم في تحقيق الانتصارات مع الفريق».
وعن فرص الأهلي في تحقيق النجمة التاسعة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا، قال: «مفيش حاجة بعيدة على الأهلي، الأهلي متعود على البطولات، وإن شاء الله نقدر نحققها».


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