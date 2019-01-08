أردوغان: قرار ترامب الانسحاب من سوريا خطوة صائبة

08 يناير 2019 - 12:40 ص

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقدم على خطوة صحيحة باتخاذ قرار الانسحاب من سوريا".



وأضاف أردوغان في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه "من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب بغية حماية مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري، وتنفيذه بالتعاون مع شركاء حقيقيين".



وأردف: "نريد تنفيذ استراتيجية شاملة من شأنها القضاء على الأسباب الكامنة وراء الراديكالية".



وأكد الرئيس أردوغان على تصميم الجمهورية التركية بكل قوة على محاربة "داعش" وبقية المنظمات الإرهابية بسوريا.



وتابع: "حان الوقت لتتضافر قوى جميع الأطراف من أجل القضاء على داعش والحفاظ على وحدة أراضي سوريا".



ونوه الرئيس أردوغان أن "تركيا تتحمل مسؤولياتها في هذه الفترة الأكثر حرجا من التاريخ، ونحن واثقون من دعم المجتمع الدولي لنا في هذه المرحلة".



وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب، في تغريدة على "تويتر"، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا سيتم بـ"حذر ووتيرة مناسبة".



وفي نهاية الشهر الماضي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إن ترامب "وافق" على إعطاء جيشه فترة 4 أشهر لسحب قوات بلاده من سوريا، متراجعا عن أمره قبل أسبوعين "بسحب" القوات البالغ عددها ألفي عسكري "خلال 30 يوما".

