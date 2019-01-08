"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير على مواقع التواصل

حذر الإعلامي عمرو أديب، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من وضع صورهم ومعلوماتهم الشخصية، وحساباتهم البنكية على صفحاتهم الشخصية.
وقال "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن هناك "هاكر" اخترق مركز تجميل في أوروبا وحصل على صور الفنانين والفنانات وهم عرايا أثناء اجرائهم عمليات تجميل، وهدد بنشرها.
وأَكد "أديب" أن "مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد آمنة.. ليه بنعمل في نفسنا كده، تخيلوا لو ده حصل في العالم العربي""
وتابع "أديب": "لا تضع أي شيىء يخصك أو يخص أسرتك أو يخص حياتك الشخصية على أي وسيلة تواصل"، حيث إن هناك مركز تجميل شهير في بريطانيا العظمى تمكن "هاكر" من اختراقه، وهدد بنشر صور الفنانين وهم عرايا.