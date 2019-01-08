القبض على رجل لاحتجازه 43 طفلا وامرأتين كرهائن

08 يناير 2019 - 01:10 ص

ألقت الشرطة الألمانية أمس الاثنين، القبض على رجل احتجز 43 طفلا وامرأتين بالغتين في صالة لألعاب الجمباز في مدينة لينجريش غربي ألمانيا مساء أمس.



وأوضحت الشرطة بمدينة مونستر على تويتر أن الرجل هدد مجموعة تدريب في الصالة، وتابع أن الموقف استمر قرابة الساعة.



وحسب الشواهد الأولية، فإن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات.

من جانبها، ذكرت وكالة (نورد-فست-ميديا) أن الشرطة تواجدت بأعداد كبيرة بالقرب من الصالة الرياضية.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجاني الوحيد في الواقعة تم القبض عليه من قبل قوات خاصة، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير المعروف بعد ما السبب الذي جعله يحتجز أطفالا ولماذا اختار الصالة الرياضية لتنفيذ جريمته.



وذكرت الشرطة مساء أمس، أن كل الاطفال الـ43 متواجدون في الوقت الراهن في رعاية أولياء أمورهم.



وأضافت أن المرأتين اللتين كانتا ترعيان المجموعة "لم تحدث لهما إصابة فيما يبدو".

