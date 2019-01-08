انفجار عبوة ناسفة خارج قاعدة للشرطة الإسرائيلية

08 يناير 2019 - 01:20 ص

انفجرت عبوة ناسفة، مساء أمس الاثنين، خارج قاعدة لشرطة الحدود الإسرائيلية في أبو ديس في الضفة الغربية.



وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست التي اوردت النبأ أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو مادية.



وقالت الصحيفة إن شرطة الحدود تبحث حاليًا عن المشتبه بهم.



يشار إلى أن القوات الأسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية يتعرضون لهجمات طعن أو دهس أو اطلاق نار من جانب فلسطينيين.



ويعود أخر هجومين ضد الإسرائيليين إلى الشهر الماضي عندما قتل 3 جنود إسرائيليين، كما أصيب آخر بجراح حرجة، في إطلاق نار بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

