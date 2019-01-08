» الشحات سجل في الزمالك 3 أهداف وهو فقير .. الآن كم سيسجل فيك؟

أحمد عادل شعبان
سخر سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - من تصريحات رئيس نادي آخر - رفض أن يسميه - والتي هاجم فيها حسين الشحات المنضم حديثًا للقلعة الحمراء.
وكان رئيس الزمالك قال في مؤتمر صحفي: "جايبين لاعب مكسح واسمه الشحات بـ160 مليون جنيه .. فين الدولة".
وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات لقناة "الأهلي": "أنت بتسخر من اسمه وبتقول عليه (شحات) .. طب تخيل وهو شحات جاب في فريقك 3 أهداف .. دلوقت ربنا كرمه وبقى غني .. هيجيب فيك كام جون".
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