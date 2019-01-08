» شاهد .. فيفي عبده في موقع محرج ومذيعة MBC تنفجر ضحكا

08 يناير 2019 - 08:47 ص

دخلت مذيعة برنامج "تخاريف" المذاع على فضائية "MBC" في نوبة ضحك هيستيرية بسبب فشل الراقصة فيفي عبده في استيعاب قواعد البرنامج .



وفي البرنامج فقرة تسمى "ساعة الرمل" حيث تقوم المذيعة بسؤال الضيف عدة أسئلة وفي الغالب يفوز أو يخسر.



فقالت المذيعة لـ"فيفي عبده" : "أنتِ تعادلتِ مع ساعة الرمل" ، فسألتها "فيفي": "يعني ايه؟ .. مش فاهمة جملتك؟" .. لترد المذيعة مندهشة: "ساعة الرمل يا فوفة تعادلتي معها" .. لترد: "فين الرمل دا؟ اللي هناك دا"؟ وأشارت إلى الديكور .. لتدخل مذيعة البرنامج في نوبة ضحك شديدة.



الفيديو:



