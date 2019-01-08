أسعار الدولار اليوم فى البنوك

08 يناير 2019 - 09:16 ص

تقدم "المصريون" أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8 يناير 2019 في البنوك المصرية.

يعيش الدولار الأمريكي حاله من الارتفاع التدريجي الطفيف في البنوك المصرية منذ شهرين، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ له في شهر فبراير الماضي ووصول سعرة إلى 16 جنيه، وذلك في فترة العطلة الرسمية للمصانع بالصين وتوقف حاله الاستيراد التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير، وننشر لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة من خلال جدول محدث عند وجود أي تغير في الأسعار، وكذلك أعلى سعر للشراء، وأقل سعر لبيع العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك:

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.86 جنيه إلى 17.96 جنيه، ويشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع حيث أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ولكن الارتفاع طفيف جداً، وبلغ سعر الشراء في البنك العربي الأفريقي اليوم 17.86 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.96 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.