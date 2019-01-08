شقيق الضابط "عبيد" يكشف مفاجأة عن استشهاده

08 يناير 2019 - 09:34 ص

كشف محمود عبيد شقيق الضابط الشهيد مصطفى عبيد مفاجأة عن طبيعة عمله وعن كيفية تعامله مع العبوات الناسفة.

وأعلن شقيق الشهيد، في لقاء ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع عبر فضائية "TeN ": "مصطفى كان لا يبلغنا بأي مأموريات ينزل بها، وكان يخبي على أبونا ويقولنا أنا بعمل أعمال مكتبية، ومش بنزل، وبعدها فوجئنا بنزوله لتفكيك المفرقعات، وقالنا مكنش ينفع أقول لبابا عشان مايخفش عليه".

وأكدت زوجة الشهيد، أنها لم تبلغ أولاد الشهيد بوفاته، وأنهما غير مستوعبين حتى الآن رحيل والدهم، مضيفة: "بقولهم دايمًا بابا في مكان أحسن وهو شايفنا".

واستُشهد الرائد مصطفى عبيد، من إدارة المفرقعات، أثناء قيامه بواجبه بفحص حقيبة وجدت بجوار كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بعزبة الهجانة في مدينة نصر، وتبين أن بها عبوة ناسفة وانفجرت ما أدى إلى استشهاده.