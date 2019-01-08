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الداخلية تحذر قائدي المركبات على الطرق السريعة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الداخلية

الشرطة المتخصصة

طقس سئ

أعلن قطاع الشرطة المتخصصة عن نصائح لقائدي المركبات لاتباعها على الطرق السريعة تفاديًا للحوادث وكيفية التعامل مع الطقس السيئ.

وقال اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إنه من أجل قيادة آمنة في مياه الأمطار وانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية، وكيفية التعامل مع الطقس السيئ الذي يضرب بعض المحافظات والطرق السريعة ومحاور السفر، فيجب اتباع بعض النصائح المهمة.

وأشارت الإدارة، إلى أن اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يناشد قائدي المركبات بضرورة الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، وتعليمات رجال المرور على الطرق والمحاور، وقواعد وقوانين المرور.

وجاء على رأس نصائح الإدارة العامة للمرور، ضرورة السير بسرعات منخفضة خلال سقوط الأمطار نظرًا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة نتيجة تراكم المياه وضرورة التحكم والتركيز مع عجلة القيادة وعدم الانشغال بأشياء أخرى، وتشغيل المساحات بصورة مستمرة لعدم انعدام الرؤية بالزجاج الأمامي، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

كذلك تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل، بالإضافة إلى نصائح القيادة في الشبورة، التي من بينها ضرورة تهدئة السرعة أثناء دخول منطقة الشبورة، وإضاءة جميع الأنوار الأمامية والخلفية بالسيارة، وفتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها، واستخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة بالشبورة، وعدم التوقف علي طريق الشبورة لأي سبب، واستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

وشملت النصائح السير في الحارة الوسطى للطريق، وحظر سير السيارات المحملة بمواد مشتعلة، وفي حالة تعطل السيارة حاول تجنبها باليمين، وعدم الخروج من السيارة إلي الطريق لأي سبب، وعدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى، ولا تغير من سرعتك خلال الشبورة المتحركة، وعدم تخطي السيارة التي أمامك خلال الشبورة، وعدم تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك والوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصًا على سيولة حركة المرور والثقة الزائدة في القيادة.

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