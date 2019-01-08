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رولا تفاجئ شقيقتها "هيفاء وهبي" بطلب غريب على الهواء

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هيفاء وهبي ورولا يموت
هيفاء وهبي ورولا يموت

متابعات- أمينة عبد العال

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فاجأت رولا يموت الفنانة اللبنانية الجمهور بطلب غريب لشقيقتها هيفاء وهبي على الهواء.

 قالت رولا في مقابلة تليفزيونية عبر برنامج "تحت السيطرة"، الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة، إنها الشقيقة الصغرى لهيفاء ومن المفترض أن تكون المبادرة من خلال الأخيرة، ولكنها تريد الاستمرار في القضاء.

وأكدت أنها لم تحاول الحديث معها للصلح لأنها اختارت القضاء، وخلال الحلقة طلبتها على هاتفها لكنه كان "مشغول".

ووجهت يموت رسالة لشقيقتها هيفاء وهبي، أكدت فيها أنها تكن لها كل الاحترام والمحبة، وأنها اشتاقت لها كثيرًا، مضيفة: "يا رب تكون سنة خير عليكي وللمرة الثالثة أخذت براءة في القضايا المتداولة بيننا، اشتقت لك وأكن لك كل الاحترام والمحبة".

وطلبت من الله أن يحنن قلبها عليها قائلة: "الله يحنن قلبك علي، بعض الأشخاص لا يريدون أن نتصالح ونعيش حياتنا سويًا".

ومن جانبه اتهم طوني خليفة، رولا، بأنها وصلت لحالة من الابتذال في أعمالها الفنية، فرفضت الأخيرة الاتهام، وعندما عرض أمامها مقطع فيديو يستشهد به، أكدت أنه "اسكتش"، إلا أن الإعلامي اللبناني أكد أنها مرت بفترة أرادت خلالها أن تكون حديث الجمهور.

وكانت حرب ضروس قد اشتعلت منذ سنوات بين هيفاء وهبي وشقيقتها رولا يموت، لأسباب متعددة منها غيرة الثانية من الأولى، التي ترى أنها أجمل من شقيقتها وتستحق الشهرة أكثر منها.

كما نشرت رولا يموت، عمليات التجميل التي أجرتها شقيقتها هيفاء وهبي بالأرقام والتكاليف في مختلف مناطق جسدها، وحسب ما قالت بلغت تكلفة عمليات التجميل 37.500 ألف دولار، فرفعت هيفاء دعوى قضائية عليها لتكف عن نشر أخبار تسيء إليها.

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