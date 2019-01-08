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هذا ما قاله ترامب عن الانسحاب من سوريا

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وكالات- الدويني فولي

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سحب قوات بلاده من سوريا سيتم "بطريقة حذرة"، مشيرًا إلى استمرار قتال بلاده ضد تنظيم "داعش".

وكتب ترامب على "تويتر": "سنغادر سوريا بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم داعش، والتصرّف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة للأمور الأخرى ". 

كما شن الرئيس الأمريكي هجومًا على صحيفة "نيويورك تايمز"، متهمًا إياها بأنها "تعمدت إعداد مقال غير صحيح بالمرّة عن نواياه في سوريا". 

 وأعلن الرئيس الأمريكي في ديسمبر الماضي، الانتصار على تنظيم "داعش" في سوريا وبدء سحب قوات بلاده من هناك، من دون تحديد موعد لذلك . 

 تسبب قرار ترامب في خلافات داخل الإدارة الأمريكية، أدت إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، والمبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بريت ماكغورك.


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