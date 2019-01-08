شاهد.. المحافظين يشارك بافتتاح كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية

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المحافظين
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العاصمة الإدارية

اعياد الميلاد

شارك وفد من قيادات حزب المحافظين في حفل افتتاح ميلاد السيد المسيح أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم التهاني للأخوة الأقباط والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وقالت رشا عمار المتحدث الإعلامي للحزب، إن المحافظين تلقي دعوة للمشاركة في افتتاح كنيسة ميلاد المسيح، وعبر عن خالص سعادته لتلبية الدعوة للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد، ترسيخًا لمبادئ الوحدة الوطنية وتأكيدًا على أن مصر تنهض بجهود ووحدة مسلميها وأقباطها وأن الوطن للجميع على حد سواء، وكلما زادت محاولات بث الفتنة الطائفية زاد تمسكنا بالوحدة الوطنية والعمل جنبًا إلى جنب من أجل وطن آمن.

 وتوجه حزب المحافظين بخالص التهاني لمصر والمصريين بمناسبة أعياد الميلاد، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وأوضحت "عمار" أن الوفد ضم عددًا من قيادات الحزب، منهم عمرو الشريف نائب رئيس الحزب للتنظيم، ومحمد خطاب نائب رئيس الحزب للشئون الدستورية والقانونية، وكريم عبد العاطي أمين لجنة العضوية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية، ونادية عبد العزيز أمنية المرأة بجنوب القاهرة، وعدد من القيادات الشبابية أبرزهم، عبد الغني بركات، رماني مشيل، مؤمن ممدوح، امنية أيمن.


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