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مستقبل وطن: نسبة الفقر فى أسيوط 66%

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أكد محمد قناوى، عضو الأمانة المركزية للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن، أن إعلان محافظ أسيوط عن توفير 9 آلاف فرصة عمل بشركات القطاع الخاص لأهالي أسيوط فى الملتقى التوظيفى الأول يوم الأربعاء الموافق 16 يناير الجاري بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.

وأكد قناوى، أن محافظة أسيوط خاصة تنتظر المزيد من فرص العمل لشبابها لأنها أفقر المحافظات حيث وصلت نسبة الفقر بها إلى 66 %، ما أدى إلى هجرة الشباب منها إلى القاهرة إضافة إلى هجرة البعض منهم هجرة غير شرعية إلى الخارج عبر البحر ومنهم من فقد ولم يرجع.

وطالب قناوى بتكرار الملتقى التوظيفى كل فترة لتوفير فرص العمل لشباب أسيوط، كما طالب بالاهتمام بالمدينة الصناعية فى مركز ساحل سليم وحل مشاكل المستثمرين بها لأن بعض المستثمرين تركوها بالفعل نتيجة المشاكل التى يتعرضون لها، مطالبًا بالبحث عن مستثمرين وتشجيعهم للاستثمار بهذه المدينة لتوفير فرص العمل لشباب أسيوط.

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