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ملياردير يابانى يهب مليون ين لـ100 متابع عشوائي على "تويتر"

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الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا

متابعات- أمينة عبد العال

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تمكن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، من تحقيق رقم قياسي جديد لتغريدة له أصبحت أكثر تغريدًا في تاريخ موقع " تويتر" منذ 13 عاما.

وتمت إعادة نشر تغريدة مايزاوا، التي نشرها في 5 يناير الحالي، أكثر من 4 ملايين مرة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ووعد مايزاوا في التغريدة بدفع 100 مليون ين ياباني (ما يقارب 925 ألف دولار أمريكي) لمائة شخص، بواقع مليون ين ياباني لكل متابع يتم اختيارهم عشوائياً ممن أعادوا نشر التغريدة.

وعقب ذلك، حققت التغريدة رقماً قياسياً بإعادة التغريد، متفوقة على تغريدة المراهق الأميركي كارتر ويلكنسون في عام 2017، الذي طلب المساعدة من متابعيه على «تويتر» للحصول على دجاج مجاني لمدة عام من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ويندي.

وتفوق مايزاوا عن ويلكنسون، وقد حصلت تغريدة الأخير على إعادة تغريد 3 ملايين ونصف المليون، ورغم عدم بلوغه الهدف الذي حددته سلسلة المطاعم «ويندي» وقتها 18 مليون تغريدة، فإن الرقم القياسي لإعادة التغريد ومشاركة مشاهير وفنانين في الحملة جعل المطعم يعطيه دجاجاً مجانياً لمدة عام، حسب «بي بي سي».

ونشر مايزاوا التغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» باللغة اليابانية، قائلاً: «للمشاركة في هذا، كل ما عليك هو متابعتي وإعادة نشر هذه التغريدة».

وعقب تلك التغريدة، ارتفع عدد متابعي مايزاوا ليزيد على 5 ملايين متابع حتى أمس، وكان عددهم في نهاية الأسبوع الماضي 4 ملايين ونصف المليون، بحسب صحيفة «جابان تايمز» اليابانية.

ومايزاوا هو رجل أعمال ياباني بارز، عمره 43 عاماً، وهو مؤسس موقع «زوزو» للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي، وتم اختياره في سبتمبر  الماضي من قبل شركة «سبيس إكس» لأول رحلة خاصة إلى القمر ومن المقرر أن تكون في عام 2022، ولم يكشف عن سعر تذكرة سفره إلى الفضاء، ولكن رئيس شركة «سبيس إكس» إيلون ماسك قد صرح قائلاً: «كثير من المال».

وتقدر ثروة مايزاوا بنحو 3 مليارات دولار، ما يجعله في المركز 18 في قائمة أغنى الأشخاص في اليابان، وفقاً لمجلة «فوربس».

وكان مايزاوا في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك، كما عُرف عنه حبه للفنون، إذ أنشأ مؤسسة للفن المعاصر في طوكيو عام 2012 لدعم الفنانين الصاعدين، وفقاً لصحيفة «الجارديان».


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