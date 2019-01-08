» المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تلغى حسابها على "تويتر"

08 يناير 2019 - 11:33 ص

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي أنها اضطرت إلي إلغاء حسابها القديم المرتبط بعملها في وزارة الخارجية الأمريكية الذي كان يضم 1.67 مليون متابع، وجاء ذلك الإعلان على حسابها الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اختار "هالي" الحاكم الأسبق لولاية نورث كارولينا لمنصب مندوب أمريكا الدائم لدى الأمم المتحدة في 2017، قد غيرت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بناء على قواعد وزارة الخارجية الأمريكية التي أقرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي تفرض قيودا على استخدام مسئولي الوزارة لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتستهدف هذه القواعد منع المسئولين من تكوين قواعد من المتابعين لحساباتهم على نفقة الدولة بحسب ما ذكرته شبكة "إن.بي.سي" التليفزيونية الأمريكية.

وكتبت "هالي" على حسابها على موقع "تويتر" تقول: "بسبب قواعد وزارة الخارجية التي غيرتها الإدارة الأمريكية السابقة، اضطررت إلى مسح حسابي الشخصي على موقع توتير والذي ظللت استخدمه لسنوات. سأقوم بمسح المتابعين والتاريخ والصور وكل المحتوى الآخر. من فضلكم أعيدوا متابعتي وأعيدوا نشر هذه التغريدة لأصدقائكم".

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن كلمة "مسح" قد لا تكون الكلمة الصحيحة، وإنما يمكن القول إن هالي عليها التخلي عن السيطرة على الحساب، وذلك بحسب ما أشار إليه "إريك كولومبوس" مستشار وزارة الأمن الداخلي الأمريكي السابق.

ودعت "نيكي هالي" متابعيها على حسابها المقرر إلغاؤه إلى متابعتها على حسابها الجديد على موقع "تويتر". ووصل عدد المتابعين على الحساب الجديد إلى أكثر من 168 ألف متابع.

كانت "نيكي هالي" قد أعلنت اعتزامها ترك منصبها الدبلوماسي في أكتوبر الماضي، وقالت إنها لا تعتزم خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة المقررة عام 2020.