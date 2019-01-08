«الهداف» تختار «صلاح» كأفضل لاعب عربى

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توج محمد صلاح، لاعب المنتخب القومي والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء صحيفة الهداف الجزائرية لعام 2018.

وحصل "صلاح" على 113 صوتًا من أصل 135 بعدما قدم موسمًا استثنائيًا، وسجل 32 هدفًا بالدوري الإنجليزي.

وجاء الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني والمدافع المغربي المهدي بن عطية في المركز الثالث والتونسي وهبي الخزري لاعب سانت ايتيان الفرنسي في المركز الرابع والإماراتي عمر عبدالرحمن لاعب الهلال السعودي في الخامس.


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