غرامات بالجملة على الزمالك والاتحاد

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اتخذت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، قرارًا بإيقاف الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد ومحمود جنش حارس مرمى الزمالك مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وإيقاف أحمد زاهر إداري الزمالك وأحمد متولى إدارى الاتحاد مباراتين لكل منهما، ومنع عامل غرفة ملابس الاتحاد من دخول الملاعب لمدة شهرين، لما بدر منهم من سلوك غير رياضى.

كما قررت اللجنة فى اجتماعها أمس، توقيع غرامة مالية على نادى الاتحاد السكندرى قدرها 20 ألف جنيه لما بدر من جمهوره من سباب جماعى وقذف الزجاجات والمقاعد على أرض الملعب خلال المباراة مع توقيع غرامة 10 آلاف جنيه على الزمالك لما بدر من جمهوره من سباب جماعي فى المباراة نفسها.

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