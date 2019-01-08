«الجبلاية» تزف خبرًا سارًا من اجتماع "كاف"

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قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، إن هناك حالة من التفاؤل بين أعضاء وفد مصر بالسنغال حول قرب إعلان مصر البلد المستضيف للبطولة".

وأضاف في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن ملف تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019 تم تقييمه بشكل رائع وجيد.

وأردف: "جنوب أفريقيا لم تسحب الملف الخاص بها لتنظيم البطولة، مشددًا أن ملفي مصر وجنوب أفريقيا متساويان".

فى السياق ذاته كشف مصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام بشركة برزنتيشن، الشركة الراعية لـمنتخب مصر، عن سر تأخر الإعلان عن الدولة المضيفة لـ كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد في تصريحات للقناة ذاتها أن سبب تأخير اجتماع المكتب التنفيذي لـ"كاف" هو تأخر حضور عضو واحد ما جعل مجموع الأعضاء 21 عضوًا فقط.

ويعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الاجتماع التنفيذي الخاص به؛ من أجل الاستقرار بشكل نهائي على اسم الدولة التي ستنظم كأس أمم أفريقيا 2019.


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