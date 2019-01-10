هجوم علي السفارة الإيرانية بهولندا .. ورفع علم الأحواز

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هاجمت مجموعة من الشبان الأحواز اليوم الأربعاء مبنى السفارة الإيرانية في لاهاي، وذلك بعد إعلان هولندا رسميًّا تورُّط إيران باغتيال هولنديَّيْن من أصول إيرانية، هما معارض وقيادي أحوازي.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أظهر مقطع فيديو مجموعة من الشبان وهم يلقون الحجارة على مبنى السفارة الإيرانية في لاهاي، ويرفعون علم الأحواز، وصورة قائد حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أحمد مولى.

وكان ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، قد اتهم أمس الثلاثاء النظام الإيراني باغتيال المعارض الإيراني وعضو منظمة مجاهدي علي معتمد، والمولى، وذلك في عامَيْ 2015 و2017.

وأكد الوزير أن لدى الاستخبارات الهولندية "مؤشرات قاطعة" على أن إيران متورطة في عمليتَي الاغتيال.

واغتيل معتمد في ديسمبر عام 2015 بعد أن أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله في مدينة أليمرا وسط البلاد، أما المولى فقد قُتل في نوفمبر 2017 بعد أن أطلق مسلحون مجهولون 3 رصاصات عليه، أصابت إحداها رأسه، واثنتان قلبه.

وأسس مولى حركة النضال العربي لتحرير الأحواز التي تسعى لتأسيس دولة مستقلة في جنوب غرب إيران الغني بالنفط.



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