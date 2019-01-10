"الملا" يكشف السبب وراء ارتفاع إنتاج المواد البترولية

10 يناير 2019 - 01:58 م

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تطبيق آليات جديدة غير تقليدية ساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة بما يعكس نجاح إستراتيجية الوزارة في تهيئة المناخ الجاذب وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

وأكد الملا خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019 – 2020، أن مصر ملتزمة تجاه شركائها وتشجيعها للاستثمار وانتظامها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية وخفض المديونيات المتراكمة منذ سنوات سابقة إلى أدنى مستوى لها ساهم في تحقيق زيادة في إنتاج البترول والغاز.

وقال صلاح عبد الكريم رئيس شركة بدر الدين للبترول، إن الموازنة التخطيطية للشركة، تستهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي من الثروة البترولية من خلال حفر 71 بئرا استكشافيا جديدا وتنمويا اعتبارا من النصف الثاني من العام 2018 المالي 2018 – 2019 حتى نهاية العام المالي 2019 – 2020.

وتابع أنه من المستهدف إضافة احتياطيات تقدر بنحو 40 مليون برميل مكافئ وإنتاج يبلغ حوالي 22 ألف برميل مكافئ من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وأشار إلى أن مؤشرات النشاط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أظهرت ارتفاع الإنتاج اليومي لحقول بدر الدين بالصحراء الغربية إلى 130 ألف برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، وإضافة نحو 36 مليون برميل مكافئ إلى الاحتياطى بنسبة استعواض لما تم إنتاجه بلغت 100% بما يعد إنجازًا غير مسبوق.

وأضاف أن معدلات الإنتاج الحالية من حقول بدر الدين تخطت لأول مرة 40 ألف برميل زيت خام يوميا كما بلغ إنتاج الغاز نحو 470 مليون قدم مكعب يوميا و أكثر من 10 آلاف برميل متكثفات يوميًا.

وأوضح أنه يتم العمل على فتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف في تراكيب جيولوجية جديدة في الصحراء الغربية تحظى باحتمالات واعدة لاكتشاف الزيت الخام والغاز، حيث تم البدء في مشروع للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد على مساحة تصل إلى 2330 ألف كم2 بتكلفة 20 مليون دولار.