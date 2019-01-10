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بعد مرور8 سنوات..

هذا ما حدث لصينى باع كليته لشراء جهاز أيفون

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صينى باع كليته
صينى باع كليته

متابعات- حنان حمدتو

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الصين

إيباد

ايفون

الكلية

تعرض الشاب الصيني الذي باع كليته منذ 8 سنوات من أجل شراء جهازي أيفون وأيباد، وأحدث هذا الأمر ضجة إعلامية شديدة في ذلك الوقت، لوعكة صحية مجددة فقد تبينت الآثار السلبية للعملية الجراحية على الشاب الذي ضحى بصحته من أجل الجهازين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل البريطانية" كان الطالب الثانوي الذي يبلغ من العمر 17 عامًا قد قرر عرض كليته للبيع بعد أن عجز والداه عن شراء أيفون، وأيباد له، ليسافر من بلدته الفقيرة سرًا إلى بلدة أخرى فى وسط المدينة ويجرى الجراحة على يد أطباء من مستشفيات محلية في حجرة تحت الأرض.

وكان الثمن 22 الذي حصل عليه ألف يوان من 150 ألف هم إجمالي سعر كليته، لكنه وبعد مرور سنوات ما زال يتجرع الآلام وملازم للفراش، وتتبعت الشرطة المتهمين وتم القبض عليهم فيما تم دفع مبلغ مالي لتعويض الأسرة لكنها لم يضاهي متاعب الشاب.

وتسببت الواقعة في صدمة كبيرة بالصين لدرجة أن الجمهور أطلق على أيفون "جهاز الكلية" بعدما أبلغت والدته بالواقعة فور علمها وتم معرفة الشرطة.

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