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سفر محمد محمود لألمانيا لإجراء الرباط الصليبى

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الاهلى

سفر

رباط صليبي

محمد محمود

وافق مسئولو النادي الأهلي على سفر محمد محمود لاعب الفريق لألمانيا، لإجراء عملية الرباط الصليبي، والتي أصيب بها خلال مشاركته أمام سموحة أول أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واضطر "محمود" للخروج بعد إصابته بالركبة حيث حل زميله كريم نيدفيد بديلاً له، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يُنهي مسئولو الأهلي الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب لألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق مع نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب.

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