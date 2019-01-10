عامل يقتل والده فى الهرم.. تعرف على السبب

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تمكنت الإدارة العامة بالجيزة من القبض على شاب لاتهامه بقتل والده بسبب وجود خلافات أسرية بالهرم.

وذكرت التحريات أن المتهم سدد طعنة لوالده بسكين أنهت حياته في الحال، وتم القبض على المتهم بعد تلقى العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل مسن داخل مسكنه بالهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة وتبين العثور على جثة مسن مصابًا بطعنة نافذة بسلاح أبيض "سكين"، وبإجراء التحريات تبين أن شابًا نشبت بينه خلافات أسرية وبين والده، ما دفعه لطعن المجني عليه بسكين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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