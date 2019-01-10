حقيقة زواج مدحت صالح وسمية الخشاب عرفيًا

10 يناير 2019 - 02:47 م

كشف الفنان مدحت صالح، حقيقة العلاقة التي كانت تربطه بالفنانة سمية الخشاب، قبل زواجها الأخير من الفنان أحمد سعد.

وأكد "صالح" في تصريحات له مع أحد البرامج التليفزيونية: أنه تزوج من الفنانة سمية الخشاب، بعقد عرفي لمدة عامين، وهو الأمر الذي تفاجأ به الجمهور فور معرفته.

تقبلت الفنانة سمية الخشاب، هذا الأمر دون التحدث في إثبات الأمر أو نفيه، في لافتة منها إلى أنها لا تجيب على أي أخبار تثار حولها.

من ناحية أخرى، كانت سمية الخشاب قد واجهت العديد من الشائعات حول زواجها من الفنان أحمد سعد، وهو الأمر الّذي نفته مؤخرًا، وتحلم الخشاب بأن يقدما سويًا عملاً، يتضمن بعض الأغنيات والاستعراضات كتجربة مختلفة عن باقي أفلامها، ولكن حتى الآن لم تتعاقد بشكل رسمي، حيث أنها لا تزال في مرحلة الاتفاقات الأولى.