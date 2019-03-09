العثور على فنان شهير متوفي بشقته .. والأمن يحقق

09 مارس 2019 - 07:32 ص

تجري الشرطة البريطانية تحقيقات موسعة في قضية وفاة المطرب الشهير "كيث فلينت" بعد العثور على جثته داخل منزله.



وقد أكد المتحدث باسم شرطة إسيكس لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، نبأ وفاة فلينت، مشيرًا إلى عدم التعامل مع الوفاة بوصفها محل اشتباه. ومن المقرر أن يتم إعداد ملف بشأن الوفاة للطب الشرعي.

وقد صار فلينت واحدًا من أشهر الشخصيات الموسيقية في المملكة المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، بسبب مظهر شعره المميز وتحديقه كثيرا بطريقة حادة.

وكان قد انضم إلى فريق "بروديجي" كراقص، ثم أصبح في وقت لاحق المغني الرئيسي إلى جانب مغني الراب، مكسيم.