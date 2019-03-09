  • السبت 09 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:33 م
بحث متقدم
ضياء رشوان

"الإدارية" تفصل في ترشح "رشوان" نقيبا للصحفيين

الفنانة سما المصري

سما المصري تتحدث عن «احتفاظها بعذريتها»: مش متأكدة

شوقى علام مفتى الجمهورية

الإفتاء: دعم مواجهة الإرهاب واجب شرعي

محمد محسوب

بلاغ يتهم محمد محسوب بالتحريض على مؤسسات الدولة

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يكشف سر "الانقلاب الأبيض"

رمضان

بعد "نمر وان" و"الملك" محمد رمضان يستعد لـ"The Moon "

محطة مصر

قرار جديد بشأن متهمي حادث حريق "محطة مصر"

طفل المرج "هشام"

سر جديد يقلب الموازين بواقعة التعدى على طفل المرج

بنيامين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فشل سياسيًا وأمنيًا

صورة الخبر

منذ عصرالفراعنة.. 25 عاصمة لمصر آخرها "الإدارية الجديدة"

بالفيديو.. محافظ الدقهلية: "أنا حزين"

آخر الأخبار

كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
كمال شاروبيم محافظ الدقهلية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

محافظ الدقهلية يتهكم على مواطن طالب بإنارة المقابر

#

"سعفان" يهنئ "شاروبيم" بالعيد القومي للدقهلية

#

"بكلمك مبتردش".. تحرج محافظ الدقهلية على الهواء

#

محافظ الدقهلية يرد على اتهامه بإزالة اسم الشهداء من على المدارس

الدقهلية

حساسين

الرافدين بلس

كمال شاروبيم


كشف كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن كواليس زيارته لمستشفي "بني عبيد" قائلا :" لم أكن سعيداً بزيارتي لمستشفى بني عبيد، رغم الإمكانيات الكبيرة، لكن رأيت دورين غير مفروشين بالكامل ،معقبا:" أنا حزين".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين بلس"، أنه سيتواصل مع وزيرة الصحة لإعادة النظر في هذه المستشفى، أموال غير مستغلة.

وتابع محافظ الدقهلية ،أن هناك احتياج لاستغلال المستشفى الاستغلال الأمثل فنحن نستغلها الآن بنسبة 30% فقط.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

طاب جنانك

فراج إسماعيل

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

توزير .. المرحوم

حسام فتحي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 6 سنوات لضابط بتهمة التزوير وتلفيق الاتهامات
» السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط
» بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة عن المشاركات بثورة 19
» شاهد.. ما فعلته ياسمين الخطيب مع رجل ضربها
» أسطورة اليونايتد يصدم "صلاح" بسبب تراجع ليفربول
» عن 116 عامًا.. معمرة يابانية تنضم لموسوعة جينيس
» تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة
» أغنية جديدة لـ"جاكسون" تورطه من جديد فى اغتصاب الأطفال
» فنان شهير ينفعل على زوجته على الهواء
» ما لا تعرفه عن عبد المنعم رياض
» تعرف على أسعارالذهب

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:04 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا
ساعاتي