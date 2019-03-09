بالفيديو.. محافظ الدقهلية: "أنا حزين"

09 مارس 2019 - 07:35 ص



كشف كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن كواليس زيارته لمستشفي "بني عبيد" قائلا :" لم أكن سعيداً بزيارتي لمستشفى بني عبيد، رغم الإمكانيات الكبيرة، لكن رأيت دورين غير مفروشين بالكامل ،معقبا:" أنا حزين".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين بلس"، أنه سيتواصل مع وزيرة الصحة لإعادة النظر في هذه المستشفى، أموال غير مستغلة.



وتابع محافظ الدقهلية ،أن هناك احتياج لاستغلال المستشفى الاستغلال الأمثل فنحن نستغلها الآن بنسبة 30% فقط.



شاهد الفيديو..



