إليسا تكشف لجمهورها خلافها مع نوال الزغبي ونجوى كرم: ما تغلطوا بحدا

09 مارس 2019 - 07:43 ص

ألمحت المطربة اللبنانية إليسا إلى وجود خلافات بينها وبين نجوى كرم ونوال الزغبي بسبب رغبة كل منهن الحصول على لقب "نجمة روتانا الأولى".



وقالت "إليسا" في سلسلة تغريدات: ""كتير عم يصير حكي بالصحافة ومواقع التواصل، وخاصة بقصة نجمة روتانا الأولى وعلاقتي بنوال ونجوى وكل هالتفاصيل. أنا بطلب من كل اللي بيحبوني إنو ما يدخلو بسجالات لأنو ما برضى يكون في إساءة لحدا من قبل الفانز".

وأضافت:: "كل الأسماء لامعة وكلن نجوم ولو ما هيك ما بيكونو بروتانا وخلصنا سجالات ما بتفيد ولا إلها قيمة. الاحترام واجب وهيدا يللي بطلبو من يللي بيحبوني".