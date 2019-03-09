ماذا قال مدير معهد القلب المُقال فى أول ظهور إعلامى؟

09 مارس 2019 - 07:45 ص



عقب الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، على قرار إقالته لتقصيره في عمله، في أول ظهور إعلامي له ، قائلا: "كنا نعمل على مدار الساعة، وقمنا بعمل أحدث وحدة، ومعهد القلب أنقذ آلاف المصريين كانوا يظلوا على الأبواب شهور".



وأضاف"شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامجه"حقائق وأسرار"، المعروض على فضائية "صدى البلد" ، أنه كان ينقذ حياة المصريين، ورفع شعار المريض أولا، معقبا : "أتحدى إن في مركز في مصر حقق ما حققه معهد القلب".



وأوضح أنه كان يتغاضى الإجراءات الورقية من أجل إنقاذ حياة المواطنين، لافتًا إلى أن مريض الحالات الحرجة لا ينتظر القرارات والأوراق، وأن الوقت في هذه الحالات كالسيف، مشيرًا إلى أنهم كانوا يقوموا بعمل عمليات لـ 450 حالة شهريًا، ولم يتم تسجيلهم.



واختتم حديثه قائلا: "يكفيني مظاهرة حب الناس التي اشتعلت، والمكالمات التي تأتي إلي من كل أنحاء العالم".



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