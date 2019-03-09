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ضيف حساسين: "مينفعش الشاب يتجوز من هنا ويخلف على طول"

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المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي

إيمان هاني

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مستقبل وطن

حساسين

الرافدين بلس


أكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن المشروعات القومية لم تأخذ حقها مضيفا:" المشروعات القومية من كثرتها المواطن مقدرش يفهمها ولا قدر يستوعب عددها في الوقت القصير وكذلك السياسيين".

وأضاف "الخولي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" ، مع الإعلامي سعيد حساسين ، أنه لولا المباني السكنية التي أقامتها مصر لعمت مصر بالبطالة من العمالة العائدة من الخارج.

 ودعا "الخولي" المتزوجين لـ عدم الإنجاب مبكرًا، معقبا ، "مينفعش الشاب يتجوز من هنا ويخلف على طول، يقعد 4 سنوات عقبال ما أموره تستقيم وبعدها يخلف".

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