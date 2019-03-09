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أديب يطالب بالإفراج عن ملك الكاشف المتحولة جنسيًا

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

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السجن

عمرو أديب

ام بى سى مصر

متحولة جنسيا


عقب الإعلامي عمرو أديب، على خبر القبض على ملك الكاشف "المتحولة جنسيًا من ذكر لأنثى" لتورطها في أعمال تحريضية ضد الدولة، قائلا: "طب دي إحنا هندخلها سجن الرجالة، ولا الستات".

و أضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الدنيا مقلوبة، مش عارفين يحطوها فين، أنا رأيي افرجوا عنها أو عنه، هنقعد نعملها سجن لوحدها أو لوحده، ونعملها محكمة لوحدها أو لوحده، أنا متلخبط".

و قد أمرت نيابة أمن الدولة، بحبس ملك الكاشف، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية بنشر أخبار يعاقب عليها القانون على صفحتها بموقع فيس بوك.

وكان قبل نحو عامين من الآن، انتشرت قصة الشاب مالك على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، ليحكي عن معاناة 5 سنوات عاشها أو عاشتها، قبل أن يتحول جنسيا ويصبح "ملك".

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