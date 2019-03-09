نجم الأهلي يعتذر بعد لقطته المسيئة بالدوري السعودي: آسف للكل

09 مارس 2019 - 08:38 ص

اعتذر حسين السيد -لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي - عن اللقطة التي بدرت منه خلال مباراة فريقه مع النصر السعودي التي انتهت بفوز الأخير بـ3 أهداف مقابل هدف.



حسين السيد ظهر منفعلا للغاية وألقى بزجاجة مياه على أرض الملعب، قبل أن يذهب للحكم ويتحدث معه بانفعال ظهر واضحا في اللقطة، ليقرر الحكم طرد اللاعب.



وقال "السيد" في لقاء مع قناة "دوري +" السعودية: "أعتذر بشدة عن كل ما بدر مني ومتقبل أي قرار ، فليس من عادتي الظهور بهذا الشكل ، أخبرت الحكم بأن عليه رؤية اللقطة من جديد، لأنه من المستحيل أن يقفز اللاعب بهذا الشكل من وضع الثبات في الأرض، دون أن يرتكب مخالفة".



واستدرك: "لم أقل أي شيء آخر للحكم .. وفي النهاية اعتذر مرة أخرى عما بدر مني""



