عكاشة: "أنا ابن الدولة "

09 مارس 2019 - 08:42 ص



أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه لا "يحابي" لنظام أو رئيس بعينه، قائلا ": "أنا بن الدولة، وبحابي لبلدي، وربنا ما يحرمكم من نعمة الاستقرار".



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لابد من الاهتمام بالإنتاج والعمل والتصدير حتى يتحسن الوضع الاقتصادي لمصر، معقبا: "إحنا أكتر حاجة بنعملها إننا بنخلف".



وطالب الدولة يأن تطلق إعلانات لرفع الثقافة، والتنمية البشرية، مؤكدا أن تلك الإعلانات ستحقق عائد كبير، وخاصة أن مصر تمتلك ثروة بشرية.



وفي سياق آخر قال عكاشة، إنه يعشق دولة الجزائر قيادة وشعبًا، ويرى أن مشكلة ستلحق بالجزائر ستؤثر على المنطقة العربية، كما أن مصر من الدول التي ستتأثر بوقوع أي أزمة في الجزائر.



وأضاف عكاشة، أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقية يعاني من مشاكل صحية، موجها نداء إلى الدول العربية: "عليكم بالتحرك بمبادرة لمنع تنفيذ خطة إسقاط الجزائر".



وطالب الإعلامي، أن يتوجه وفد من دول عربية إلى الجزائر لكي يقوم بدور الوسيط بين القيادة الجزائرية والشعب الجزائري.

