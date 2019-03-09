تعرف على أسعار الدولار اليوم

المصريون
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعارالدولار في البنوك اليوم السبت 9 مارس في البنوك.وسجل سعر صرف الدولار نحو 17.40 جنيه للشراء و 17.50 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي- مصر، وسجل 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، في البنك العربي الإفريقي الدولي. وتعمل بعض فروع بنكي الأهلي المصري، ومصر في الفنادق والمولات والأندية الرياضية خلال أيام الجمعة والسبت، وتقدم خدمات الإيداع والسحب وتغيير العملات.
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