تشبيه بشار بالسيد المسيح.. وغضب بين مؤيديه

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سادت حالة من الجدل بين المؤيدين للرئيس السورى بشار الأسد، عقب قيام صفحات موالية للنظام السوري بنشر صورة للسيد المسيح، وتحتها بشار الأسد متضمنة عبارات مدح وثناء لـ بشار الأسد.

وبالرغم من أن الصورة التي تم تداولها قديمة وتعود لشهور ماضية، إلا أنه تم تداولها بكثرة خلال اليومين الفائتين على نطاق واسع، حيث تظهر صورة للمسيح إلى جانب عدد من أتباعه، وأسفلها صورة لـ بشار وحوله عدد من جنود النظام السوري.

وكتبت الصفحات الموالية لـ بشار على "فيس بوك" عبارة واحدة مع الصورة: "بعد ألفي عام، والزمان يعيد نفسه، عليك السلام نبي الله عيسى ابن المريم البتول، حماك الله سيدي الرئيس".

وبرر الموالون لـ بشار الأسد سبب نشر الصورة والمقارنة التي تدعو إلى الجدل أن بشار بسبب أخلاقه  يرقى إلى مصاف الأنبياء.

بينما  برر آخرون ما تم تداوله بأن "سيدنا عيسى المسيح رسول السلام ع الأرض، والرئيس بشار الأسد عم يحقق السلام ع الأرض".

وأضاف أحد الموالين: "هو نبي هالعصر وهالزمان، الله حاميه علما، أنو الأعداء حولو وحواليه، الله يحميك سيدي الرئيس، ويحمي هالطلة وهالوش".

من ناحية أخرى عارض موالون آخرون هذه المقارنة بين السيد المسيح وبشار،  حيث وصف بعض الأشخاص أن هذه المقارنة هي بمثابة الكفر، مطالبين بضرورة حذف المقارنة واصفين هذا الأمر بالغباء أن يتم مقارنة إنسان عادي بالأنبياء.

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