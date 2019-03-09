شاهد.. أبناء كورال أطفال مصر يتألقون باحتفالية جامعة الدول العربية

09 مارس 2019 - 09:39 ص

قدم كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب عرضًا غنائيا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى فعاليات ختام إطلاق دراسة عمل الأطفال فى الدول العربية والتى أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والمجلس العربى للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وذلك بحضور عدد من البرلمانيين والشخصيات العامة المهتمة بدعم قضايا حقوق الطفل والمنظمات الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدنى.

هذا وقد تألق أبناء كورال أطفال مصر المشارك بالعرض بتقديم الأغانى القومية والوطنية التى لاقت الإعجاب الشديد من الحاضرين حيث أنشد الأطفال أغنية مصر أم الدنيا وأغنية الوطن الأكبر وأغنيه Do Adear وقد شارك في الكورال 40 ابنًا من أبناء مؤسسات الرعاية الموهوبين في الغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاستعراض حيث شهدت الفعاليات تكريم الأبناء ومنحهم الميداليات الرمزية كما تم تكريم المايسترو سليم سحاب ومنحه درعًا تقديرًا لجهوده

جدير بالذكر أن مبادرة كورال أطفال مصر والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 تأتى في إطار إيمان الوزارة بقيمة الفنون في تنمية الذوق وتهذيب الشخصية وهي إحدى المبادرات التي استهدفت تنمية المواهب الفنية فى الموسيقى والغناء والاستعراض و العزف لأبنائنا من دور الرعاية الاجتماعية، مع العمل على اكتشاف المتميزين منهم وتنمية مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات ويصل عدد الأطفال المشاركين بالكورال 267 طفلا ومؤخرًا انضم للكورال 165 طفلاً من المتميزين من أبناء دور الرعاية المختلفة.

وتسعى المبادرة التي تعد تجربة رائدة في الوطن العربي إلى زيادة عدد الأطفال المشاركين بالكورال لضمان الاستدامة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، إضافة إلى توفير الأمان الاجتماعي والدعم النفسي مع المساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال .