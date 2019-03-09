"التضامن" تتعامل مع 7407 مشردين وأطفال بلا مأوى

09 مارس 2019 - 09:40 ص

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل حتى مساء أمس الخميس 7 مارس 7407 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع إلى أنه تم التعامل أمس الخميس مع 65 حالة مشرد و75 طفلا بلا مأوى بإجمالي 140 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، وما زالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل أمس مع 60 حالة منها 39 حالة مشرد و21 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 28 حالة منهم 12 مشردا و 16 طفلا بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 6 بطانية و34 وجبة ساخنة عليهم.

وما زال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و16528 كذلك على رقم 01095368111او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.